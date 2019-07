Les feux d'artifices du 14 juillet sont annulés à Saint-Gilles et Vauvert

Les maires de Saint-Gilles et Vauvert ont décidé d'annuler les feux d'artifices du 14 juillet car le risque d'incendies est trop élevé. En revanche, le reste des festivités est maintenu.

Vauvert, France

Il n'y aura pas de feux d'artifices ce dimanche 14 juillets à Saint-Gilles et Vauvert pour la fête nationale. Les maires des deux communes ont décidé de les annuler car, avec la sécheresse et le mistral, le risque d'incendies est trop important. Toutefois, le reste des festivités est maintenu.

Deux communes frappées par les incendies

Cet été Vauvert et Saint-Gilles ont été durement frappées par les incendies des 28 et 29 juin pendant la canicule. A Saint-Gilles, 250 hectares de végétations avaient brûlé et un lotissement avait été évacué. A Vauvert 50 hectares avaient brûlé. Ce vendredi 12 juillet, un feu de végétation détruisait cinq hectares.