Les feux de forêt quel coût pour la société, Espagne des feux liés à l’urbanisation

Marc-Antoine Faure pour la revue Kyrn’Economics :

"Au niveau des feux de forêt bien sûr on a l’impact écologique qu'il faut prendre en compte donc la destruction des habitats, de l'habitat naturel de certaines espèces animales, certains insectes etc. la destruction aussi de certaines espèces de fleurs ou d'arbres qui peuvent être protégés. Et on a des conséquences économiques donc qui peuvent être de deux natures, si on a une filière bois qui est développée quand on détruit certaines forêts, on va avoir des conséquences négatives _sur cette filière, et d'autre part_, on va avoir des conséquences sur les activités touristiques. Il faut rappeler quand même que la Corse est une région très spécialisée dans le tourisme, par exemple des activités de canyoning ou de randonnée l’été qui ne vont pas être possibles dans les zones qui ont été frappées par des incendies".

Un parallèle avec l'Espagne

"Je parle dans cet article d’un travail qui a été réalisé par une chercheuse espagnole au début des années 2000 et qui s'intéresse au lien entre les feux de forêt et la construction de logements et le secteur de la construction en Espagne. L’article montre un lien assez fort entre les feux de forêt, l'occurrence des feux de forêt et derrière l'urbanisation croissante des zones. Il est souligné notamment que l'accroissement de la demande de logements peut générer des incitations à provoquer des feux de forêt en Espagne. Alors c'est une étude qui est très concentrée sur l'Espagne, il ne peut pas y avoir de lien direct avec la Corse ce n’est pas le sens de l'article. Mais c'est plutôt de dire que c'est intéressant de réfléchir plus en profondeur, à la fois sur l'aspect touristique et sur l'aspect urbanistique des conséquences des feux de forêt en Corse comme cela a été fait en Espagne."