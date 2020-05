Les fidèles palois à nouveau réunis à la messe ce dimanche matin

Pour entrer dans l'église Saint-Martin ce dimanche matin, port du masque et lavage de mains étaient obligatoires. Environ 80 fidèles ont assisté à l'une des premières messes autorisées depuis le confinement, répartis aux quatre coins de l'église pour éviter une trop grande promiscuité. Certains bancs étaient condamnés, un marquage au sol délimitait le parcours pour aller communier - à la main et non pas à la bouche comme le veut l'usage - sans se croiser de trop près, et à la fin de l'office la sortie se faisait banc par banc.

L'abbé Dufau, ravi de reprendre du service, a prié pour "tous ceux qui luttent contre le virus", notamment le personnel soignant, les chercheurs, ambulanciers et pompiers, ainsi que vers les malades et victimes du Covid-19. "Prions sans cesse pour que le bien soit vainqueur", a-t-il continué.

"Jour de fête" pour les fidèles

A la sortie les fidèles étaient très enjoués de se retrouver pour ce "jour de grande fête". Pendant le confinement beaucoup avaient suivi la messe en direct, sur internet, depuis Lourdes ou même le Vatican. Mais rien de tel que de se "retrouver, communier ensemble et voir que tout le monde va bien".

Pour permettre à un maximum de personnes d'assister aux célébrations de la Pentecôte le week-end prochain tout en limitant le risque de contamination, sept messes seront prévues dans les églises paloises. Quant aux mariages du mois de juillet, premières communions et confirmations, ils sont pour l'instant reportés à la rentrée, si la situation sanitaire le permet.