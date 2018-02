Limoges, France

Depuis deux jours, Laëticia Bayrand prépare ses fleurs pour la Saint-Valentin. Et le pire, c'est qu'elle n'en aura pas. "Eh non! s'amuse Laëticia, je n'ai pas droit à des fleurs pour la Saint-Valentin. Ça a dû arriver une fois mais mon compagnon avait pris le bouquet chez un autre fleuriste. Donc imaginez bien ma déception !"

Laeticia a prévu quelques heures supplémentaires pour préparer la Saint-Valentin © Radio France - Sarah Vildeuiil

Mais elle se console très vite car elle adore le 14 février. "La journée se passe très très bien par rapport à d'autres fêtes, où c'est un peu plus compliqué, explique Laëticia. Là les achats sont vraiment au coup de coeur. Il n'y a pas vraiment de réflexion derrière. Les messieurs se lâchent", sourit Laëticia.

Du rouge mais aussi de l'orange, un amoureux a choisi des couleurs vives pour l'élue de son coeur © Radio France - Sarah Vildeuil

La rose rouge, l'incontournable

Rien que pour la Saint-Valentin, la fleuriste a commandé 350 roses rouges. Chez LB Bergamotte, c'est le mois à ne pas rater. "Par rapport à un moins normal, on est à plus 50%, précise Laëticia. C'est le boom de l'année. C'est une fête qui marche vraiment bien et même avant la fête des mères. C'est l'équivalent des fêtes de fin d'année. "

Pour ses confrères de Fleurs d'Orsay, les commandes de la Saint-Valentin ne dépassent pas celles de la fête des mères. Mais tout est prêt pour réaliser les plus belles compositions. "Il y a des bouquets ronds, ou des bouquets plutôt en hauteur, avec beaucoup de roses rouges évidemment, détaille Frédéric Aufort, le gérant. Dans 80% des cas, ce sont des roses et des roses rouges.

Le fleuriste Fleurs d'Orsay, à Limoges © Radio France - Sarah Vildeuil

Un peu d'imagination !

Chez Eglantine à Limoges, si certains clients arrivent avec une idée bien précise de ce qu'ils veulent, d'autres ont plus de mal. "En principe ils se laissent guider par nos conseils, raconte la gérante Sandra Joly. Ils suivent aussi souvent l'achat du client précédent ! "

Inutile de dépenser des centaines d'euros pour votre bouquet. Il y en pour toutes les bourses. Le panier moyen est autour de 30 euros.