Les Floralies quittent Nantes pour La Chabotterie en Vendée

Amateurs de plantes et de fleurs vous pouvez déjà cocher la date, les prochaines Floralies internationales auront lieu du 17 au 26 mai 2024 au domaine de la Chabotterie, au sud de Montaigu en Vendée. Tous les 5 ans depuis 1956 ce rendez-vous attirait plusieurs dizaines de milliers de visiteurs à Nantes. Ils étaient 250 mille en 2019. Et c'est peu dire que ce déménagement ne passe pas très bien, sur fond de tensions dans les coulisses de l'événement.

Hors de question d'aller en Vendée, les Floralies c'était Nantes. Pascal Renaud pépiniériste

"C'est uniquement un problème de personne, des désaccords, qui au final est arrivé à une situation idiote - constate Pascal Renaud pépiniériste à Vertou- Je suis totalement dans le regret de voir les Floralies quitter Nantes car c'était un fleuron nantais, hors de question d'aller en Vendée, les floralies c'était Nantes et ça devait rester à Nantes". D'autres professionnels comme Antoine Cateau paysagiste à Guérande acceptent la décision: "On est habitués à voir ses grands halls assez confortables, s'il faut quelques km supplémentaires pour aller en Vendée, moi ça ne me gêne pas".

La Beaujoire devenait compliqué. Frédéric Fourrier

Lors de la présentation de l'édition 2024 à La Chabotterie le président des Floralies Frédéric Fourrier a expliqué ce choix: "On est venus en Vendée après avoir visité une vingtaine de sites, nous voulions un site extérieur, un site naturel plus proche de la nature certes, mais aussi de la biodiversité. C'est vrai qu'à la Chabotterie, on trouve un parc exceptionnel (48 hectares), surtout par rapport à la Beaujoire. L'idée est de faire un nouveau projet, une nouvelle manifestation ou le végétal vient en osmose avec la nature, où il ne nécessite pas forcément la mise en place de 3 ou 4.000 m3 de terre végétale dans des halls. Techniquement, ça devenait compliqué quand même à la Beaujoire, ses allers retours de camions, la circulation (...) Et Frédéric Fourrier assure avoir déjà enregistré les pré inscriptions de nombreux professionnels.

Le parc du domaine de La Chabotterie © Radio France - Yves-René Tapon

Pour le moment seul le le lieu de l'édition 2024 au domaine de La Chabotterie est tranché. Le conseil départemental de Vendée propriétaire des lieux a évidemment sauté sur cette belle occasion d'accueil un événement d'ampleur international, sans s'opposer à Nantes souligne son président Alain Leboeuf: " Je pense vraiment aux complémentarités entre la ville et la campagne. J'ai un immense respect pour Nantes, la Vendée a aussi besoin de Nantes. Nous avons cette chance d'avoir ici un espace naturel sensible aux portes de Nantes".

L'événement programmé à quelques semaines des Jeux Olympiques aura pour thème les jeux de fleurs.

