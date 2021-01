Les fondateurs du groupe V and B élus Mayennais de l'année 2020 par le Rotary

Les dirigeants du groupe V and B, Jean-Pierre Derouet et Emmanuel Bouvet, entourés de membres du Rotary Club.

Ils forment un duo indissociable. Jean-Pierre Derouet et Emmanuel Bouvet ont été élus Mayennais de l'année 2020 par le Rotary Club. Cette année, ce n'est pas seulement le club de Laval qui a voté mais les membres de tous les Rotary de la Mayenne soit environ 120 personnes. L'élection du Mayennais de l'année récompense, chaque année depuis 1983, une personnalité qui participe au rayonnement de la Mayenne.

Jean-Pierre Derouet et Emmanuel Bouvet sont les patrons-fondateurs du groupe V and B à Château-Gontier. L'un est amoureux du vin, l'autre est spécialiste en bières. Jean-Pierre Derouet, 57 ans, a notamment créé l'enseigne Centr'halle Vin à Laval en 1996. Emmanuel Bouvet, 46 ans, lui est à l'origine du Palais de la Bière à Saint-Berthevin dès 1994. En 2001, les deux hommes ont créé le concept de cave et bar. La marque V and B est lancée. Vingt ans après, ce sont 230 magasins qui sont implantés partout en France dont 19 ont ouvert en 2020.

Jean-Pierre Derouet (à gauche) et Emmanuel Bouvet. © Radio France - Gildas Menguy

Le groupe basé à Château-Gontier-sur-Mayenne s'est notamment fait connaître en se lançant dans l'aventure de la voile avec son skipper Maxime Sorel. Une aventure débutée en 2014 et qui se poursuit avec la participation du bateau VandB - Mayenne au Vendée Globe, cette course en solitaire et sans escale.

En 2019, les deux fondateurs du groupe V and B avaient été désignés Manager mayennais de l'année par les Dirigeants commerciaux de France.

Palmarès des Mayennais de l'année

1983 - Michel LE MILINAIRE

1984 - Michel BESNIER

1985 - Pierre et Monique de POIX

1986 - Jean-Michel FAGUER

1987 - Marc et Yvon MADIOT

1988 - Jean PY

1989 - Roger BAUDRON et Annick DREUX

1990 - Alain et Bernard DESMONTIS

1991 - Louis DERBRÉ

1992 - Jean-Yves QUINIO

1993 - Jean ARTHUIS

1994 - Jacques NAVEAU

1995 - Patrick GRUAU

1996 - Joël SECHÉ

1997 - Antoine et Laurent BEGHIN

1998 – Olivier PESLIER

1999 – François d’AUBERT

2000 – Philippe GANNEAU et Georges BENOIT

2001 – Louis PAILLARD

2002 – Manuela MONTEBRUN

2003 – Jacques DIRICKX

2004 – Christian HUCHEDÉ

2005 – Jean- Louis DAUTIN

2006 – Emmanuel BESNIER

2007 – Yves GUATTARI

2008 – Fabien COULIBALY

2009 – ARCHIMEDE : les frères BOINARD

2010 – Luc BOISNARD

2011 – Jean-Pierre MORTEVEILLE

2012 – Catherine DREZEN

2013 – François PERVIS

2014 – Laurent CHRÉTIEN et Simon RICHIR

2015 – Philippe LECOMTE

2016 – Anne-Marie AMOROS – Didier GIRARD – Didier PESCHARD

2017 – Samuel TUAL

2018 – Pierrick GUESNÉ

2019 – Bruno BOUYGUES

2020 - Jean-Pierre DEROUET et Emmanuel BOUVET