Les footballeurs d'Annecy ne débuteront peut-être pas leur saison la semaine prochaine

Après la décision du préfet de Haute-Savoie vendredi dernier de maintenir fermé le Parc des Sports d'Annecy, et en attendant le résultat, dans environ deux mois, d'une étude complémentaire sur la solidité du béton des auvents des tribunes, c'est à une véritable course contre la montre que se livrent les élus de la ville et les présidents de la dizaine d'associations sportives utilisatrices du Parc des Sports, fortes de quelques 2000 pratiquants. Une course contre la montre pour trouver des solutions et équipements de repli.

Le FC Annecy sollicite un report de son match d'ouverture

Depuis l'annonce de la prolongation de la fermeture du Parc des Sports, et tant qu'ils n'ont pas trouvé de solution de repli, les dirigeants du FC Annecy refusent de communiquer sur ce début de saison contrarié et compliqué. Mais le maire d'Annecy François Astorg a rendu publique ce mardi la demande du club haut-savoyard de National à la FFF, la fédération française de football, de reporter au moins le match d'ouverture contre Le Mans, prévu dans 10 jours, le vendredi 21 août.

Foot et rugby pourraient se partager le terrain annexe du Parc des Sports

Parmi les hypothèses de terrain de repli les plus sérieuses du moment , indique François Astorg "celle de rester sur place, et de partager le terrain annexe du parc des sports avec l'US Rugby qui évolue en Fédérale 2. Intérêt: rester à domicile devant son public, et engranger soutien et recettes. Inconvénient: cela suppose de nombreux aménagements imposés par les règlements des deux championnats. Rien n'est encore arrêté, les discussions continuent également avec les villes de Gaillard, Cluses,Thonon-les-Bains, et Grenoble. Mais quelle que soit la solution retenue tout cela va prendre du temps, d'où la demande de report du début du championnat pour le FC Annecy. "

Quelle que soit la solution retenue tout cela va prendre du temps, d'où la demande de report du début du championnat pour le FC Annecy—François Astorg, le maire d'Annecy