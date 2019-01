Les footballeurs de l'AC Avignon en 16eme de finale de la Coupe de France

Avignon, France

L'AC Avignon affronte Croix de Savoie - Ambilly en 16ème de finale de la Coupe de France de football féminin. Les footballeuses d'Avignon redoutent ce match car leur adversaire en milieu de tableau de championnat de D2 mise beaucoup sur cette coupe. L'AC Avignon espère réitérer son exploit du tour précédent : victoire 2 - 1 contre l'Olympique de Marseille.

Renouveler face aux savoyardes l'exploit accompli contre l'OM

L’entraîneur de l'AC Avignon "reste les pieds sur terre mais souhaite augmenter le niveau de l'équipe et se confronter avec une équipe de D2". Christophe Castelain a repéré "des failles dans l'équipe adversaire : un équipe cosmopolite avec de très bonnes joueuses mais collectivement, notre adversaire n'est pas au maximum de ses possibilités. Nous devrons nous adapter".

L'AC Avignon devient une référence pour les autres clubs de Vaucluse

La capitaine de l'AC Avignon veut s'apuyer sur la victoire face à l'OM: "on l'a fait un fois on peut le refaire une deuxième fois. J'ai demandé aux co-équipières d'être plus attentives". Linda Abdesselem souligne que "l'équipe marque beaucoup de buts. On a confiance dans notre gardienne". La capitaine de l'AC Avignon a conscience de "représenter le Vaucluse et tous les petits clubs. On devient une force pour les autres équipes, féminines ou masculines. Exemple: l’entraîneur de l'Isle Sur Sorgue a cité notre match dans son discours avant une rencontre. On prouve que même si on est une petite équipe, le match n'est pas plié tant que l'arbitre n'a pas sifflé".

Linda Abdesselem "l'équipe devient une force pour les autres clubs du Vaucluse" Copier

AC Avignon - Croix de Savoie Ambilly. 16ème de finale de la Coupe de France de football féminin.

Match à 14h30 au parc des Sports d'Avignon.