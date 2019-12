Les footballeurs de Trélissac ont repris l'entraînement avant le match contre Marseille

Trélissac, France

Après une semaine de vacances et le réveillon de Noël, c'était la rentrée ce vendredi 27 décembre pour les footballeurs de Trélissac. L'entraîneur Pavle Vostanic leur a préparé un programme d'entraînement chaque jour (sauf le 1er janvier) jusqu'à la rencontre de Coupe de France le dimanche 5 janvier au stade de Beaublanc à Limoges.

Des joueurs heureux de reprendre

L'ambiance était joyeuse ce vendredi sur le terrain synthétique de Trélissac, pour la reprise de l'entraînement des footballeurs de Trélissac, à neuf jours du 32ème de finale de la Coupe de France. Comme le dit le défenseur Ange Gnaleko avec un grand sourire "jouer une équipe comme Marseille fait rêver tout le monde, et là si quelqu'un n'est pas motivé, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Il y a plein d'équipes qui aimerait être à notre place." Et Jimmy Burgho admet "jouer contre Marseille c'est vrai que çà donne du peps, mais il faut aussi préparer le match pour croire en nos chances."

Pas de réveillon pour la Saint-Sylvestre

Maxime Aguad a connu cette excitation : il jouait à Andrézieux il y a un an, quand le club de Nationale-2 de la Loire a battu Marseille en 32èmes de finale "jusqu'au 5, il va falloir canaliser cette motivation pour être prêt. Et pour faire un gros match, pas de réveillon ! on va faire un petit repas tranquillement avec deux-trois copains, et se coucher à minuit-et-demie, une heure, et ce sera bien."

Ce match aura une saveur particulière pour Benoît Bisson, le numéro-10 trélissacois est en effet originaire de Limoges, où il a joué six saisons : "on y va pour prendre du plaisir, l'année dernière Marseille s'est fait éliminer par une équipe de nationale-2 comme nous, donc forcément qu'ils ne vont pas refaire la même erreur, mais rien n'est impossible."

Seul point noir pour cette préparation : deux Trélissacois seront privés du match. Le capitaine Jordane Chevalier et le gardien Eymeric Rucart, qui ont chacun un match de suspension à purger.