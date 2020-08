Les footballeurs du DFCO s'inclinent 2 à 1 en match amical face à Metz

Un ciel bleu magnifique au dessus des tribunes rouges bien vides. Drôle d’ambiance pour ce match matinal entre le DFCO et le FC Metz. Le stade Gaston Gerard est privé de supporters, par crainte de contamination au coronavirus. Dans les tribunes, les rares observateurs portent tous un masque de protection. On entend que la voix des joueurs et des coachs qui s’invectivent et s'encouragent sur la pelouse.

Les deux équipes se sont mis d'accord pour une rencontre matinale : 10H30 pour éviter la chaleur assommante de l’après-midi , et un match allongé à 3 périodes de 45 minutes.

Les Lorrains dominent d'entrée cette rencontre inédite : c'est Metz qui ouvre le score a la 15° minute sur un tir de Opa Nguette puis double la mise à la 77° minute avec Pape Ndiaga Yade. Il faut attendre la 3° période de jeu pour que Dijon réduise l’écart avec un but d'Aurélien Scheidler sur une confusion de la défense Méssine.

Une des actions offensives de Dijon © Radio France - Olivier Estran

Quand le coach évoque l'arrivée d'Anibal Chalà

"Ça reste un match intéressant qui permet de nous étalonner par rapport a une Ligue 1", commente le coach Stéphane Jobard. "Je trouve qu'on a fait des choses intéressantes en fin de premier tiers-temps et en seconde période. Ensuite , il nous manque le dernier étage de la fusée pour aller marquer. Il nous fait des joueurs capables d'aller "manger" la profondeur, j'en attends encore au moins un, Chalà est un latéral offensif qui apporte de la vivacité dans le couloir, c'est intéressant. Après si on le fait venir, c'est qu'on pense qu'il apporte une plus-value dans le groupe. Même chose pour le petit Diop, il a joué en Espagne et en ligue des Champions avec Lyon. La maîtrise sous pression m’intéresse, voila le pourquoi du choix de ces deux hommes."

Diop, c'est bien sur Pape Cheick Diop, dont on vous a parlé sur France Bleu Bourgogne, et Anibal Chalà, c'est ce milieu de terrain équatorien dont l'arrivée semble imminente.

Ces annonces donnent le sourire au jeune défenseur Ahmad Toure Ngouyamsa "Diop, je l'ai vu jouer à Lyon alors que je ne savais pas encore que je porterai un jour le maillot du DFCO, sourit le jeune camerounais. Je suis heureux de jouer avec lui et je pense vraiment qu'il peut nous apporter beaucoup."

Chaleur chaleur, il a fallu faire des pauses, même en milieu de matinée © Radio France - Olivier Estran

Un rencontre face à Strasbourg ?

En attendant l'arrivée des renforts, le DFCO n'a pas renoncé à l'idée de jouer face à Strasbourg. "Les joueurs contaminés au Covid ont été mis à l'écart, et les autres ne sont pas là pour beurrer les sandwiches, commente Stéphane Jobard, alors oui rencontrer ce club Ligue 1 m'intéresse. Le match pourrait avoir lieu mardi sur le terrain de Vittel."

Il restera ensuite un match amical au stade Gaston Gerard le 15 août face à Nîmes, avant la reprise du championnat avec la réception le 23 août d'Angers.