VIDEO Les footballeurs de Lille joueront la Ligue des Champions

Après leur victoire sur Bordeaux (1-0), le Dogues décrochent la deuxième place de la Ligue 1, directement qualificative pour la plus prestigieuse des coupes d'Europe.

Lille, France

Il n'aura même pas fallu attendre le résultat du match Marseille-Lyon, ce dimanche soir, pour que Lille valide son billet pour la Ligue des Champions. La différence de buts est en effet extrêmement favorables aux Nordistes (+32 pour le Losc, + 15 pour Lyon avant le déplacement à Marseille).

Rémy, auteur du but de la délivrance

C'est l'attaquant Loïc Rémy, arrivé cette saison à Lille, qui a été l'unique buteur de l'après-midi. Par une magnifique reprise de volée d'un coup franc tiré par Jonathan Ikoné, il a réussi a tromper le gardien bordelais à la 27ème minute. Au coup de sifflet final, les joueurs pouvaient donc entrer en communion avec le public, très nombreux pour ce dernier match à domicile de la saison (41 000 spectateurs).

⚽️ #LOSCFCGB

🎉 L'explosion de joie de Christophe Galtier et de ses joueurs après leur victoire face à Bordeaux !

💬 "Semaine après semaine vous êtes devenus de grands joueurs" pic.twitter.com/imEYS0Z0JH — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) May 12, 2019

Images inimaginables il y a un an, alors que Lille se battait pour son maintien en Ligue 1 et que les supporters étaient fâchés envers leur président, Gérard Lopez est allé salué les spectateurs, lançant même sa casquette dans la tribune, accompagné de Christophe Galtier, tombant dans les bras des supporters sur la pelouse.

La douche froide pour Galtier

Après le match, les joueurs ont réservé une petite surprise à leur entraîneur, Christophe Galtier qui débutait alors sa conférence de presse, au stade Pierre Mauroy, face aux journalistes.

LA conférence (ou plutôt la douche 🤣) de la saison pour le coach ! 🔥🥳🤩#LOSCFCGBpic.twitter.com/oF7HCRKZj7 — LOSC (@losclive) May 12, 2019

Sur les réseaux sociaux, les joueurs lillois ne boudaient pas leur plaisir.

Six ans après sa dernière campagne de Ligue des Champions, le Losc va donc croiser de nouveau les plus grands clubs du continent, en espérant que les résultats soient davantage au rendez-vous. Lors de la saison 2012-2013, les Dogues avaient essuyé 5 défaites sur 6 matchs lors de la phase de poule, terminant dernier du groupe. L'un des adversaires n'était autre que le Bayern Munich qui allait remporter la compétition quelques mois plus tard.