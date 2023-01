Les footballeuses nîmoises en ont marre de jouer sur "un champ de patates"

Dimanche 22 janvier, l'équipe de football féminine de Nîmes jouait contre Toulouse en D2. Mais les conditions ont été particulièrement difficiles avec une pelouse abîmée et des vestiaires vétustes. Pour montrer son mécontentement, une des joueuses, a publié une vidéo du stade sur les réseaux sociaux. "Ce sont des conditions catastrophiques, il y a des trous partout, le stade est un champ de patates" déplore Béatrice Kaboré, attaquante.

Cela fait plus d'une semaine que le club a demandé un certain terrain synthétique pour accueillir les toulousaines, mais selon l'attaquante, la mairie a trop tardé pour donner son autorisation. "On a dû aller sur le stade annexe car la mairie nous a répondu le dimanche matin pour un match qui se déroule le dimanche après-midi. C'était donc trop tard."

Selon Nicolas Rainville, en charge des sports à la mairie de Nîmes, ils ont fait le nécessaire pour leur proposer le stade Jean Bouin à la place, mais la fédération a retoqué ce terrain, car "non homologué" pour accueillir des matchs en divisons 2. Selon les arbitres, le stade annexe où ont joué les footballeuses était largement praticable.

