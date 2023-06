Les forains auront bien leur place à Saint-Cyprien cet été avec quelques changements

Il aura fallu attendre jusqu'à 14h. Une centaine de forains s'étaient donnés rendez-vous à Saint-Cyprien dans la matinée pour bloquer la commune avec leurs camions. Les 53 poids-lourds stationnés, n'ont finalement pas servi. Aux termes d'intenses négociations, un accord a été trouvé avec la mairie. Les forains, initialement privés d'emplacement cet été, seront bien présents sur le port. Avec quelques différences à noter.

ⓘ Publicité

Des compromis nécessaires

La fête foraine ne prendra pas place au même endroit que d'habitude. Elle sera sur le parking situé entre l’ancienne capitainerie et le Joa Casino d’une part et, sur le parking en terre à proximité du Bateau Ivre, d’autre part. La municipalité cède donc une partie des places prévue pour accéder au MerCat, son concept inédit à mi-chemin entre un festival et un marché de producteurs pour faire découvrir la culture catalane, qui sera installé au large des côtes.

Les forains font également des sacrifices. Seize familles seulement travailleront cet été, dix de moins que d'habitude. Leur période de présence est raccourcie de trois semaine, ils travailleront du 8 juillet au 27 août prochain. Il y aura également moins de manèges.

Stéphane Dubief, secrétaire générale à la fédération nationale des forains, a activement participé aux négociations. Pour lui : "La fête foraine sera plus petite mais aura au moins le bénéfice de faire travailler les forains qui en ont l'obligation."

Un profond soulagement

Malgré les compromis, David Pigerol, un forain travaillant à Saint-Cyprien depuis dix ans, est "très content et soulagé". Sans cet accord, il n'aurait pas eu d'activité cet été : "Mon entreprise était en péril : deux mois et demi sans travailler, c'était 60% de mon chiffre d'affaires qui s'envolait."

Le sentiment est partagé par le maire de Saint-Cyprien, Thierry Del Poso : "C'est une solution qui permet aux forains de s'installer, mais qui arrange aussi les commerçants, le nouveau MerCat, les nouveaux usagers du port, les vacanciers." Les négociations ont été intenses, le premier magistrat de la commune tient aussi "à remercier les représentants nationaux des forains qui ont énormément facilité cette rencontre."

Dès lundi prochain, les discussions continueront entre la mairie et les forains pour trouver une solution pour les prochaines années. L'idée serait de créer une plus grosse fête foraine à l'extérieur de la ville.