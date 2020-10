Grande mobilisation nationale des forains annoncée ce lundi dans toute la France. En Moselle, elle va prendre la forme d'une opération escargot sur de nombreux kilomètres. Les forains de la "Kirb", qui a lieu en ce moment, vont relier Forbach à Metz via l'autoroute. Des perturbations sont à prévoir.

Les forains de la "Kirb" vont mener une opération escargot entre Forbach et Metz

Les forains souhaitent faire entendre leur voix au niveau nationale. D'où un grand lundi de mobilisation dans tout le pays et en Moselle. Dans le département, ce sont ceux de la "Kirb", qui a lieu jusqu'à dimanche à Forbach, qui ont choisi de manifester. Ce lundi matin, ils se donneront rendez-vous pour une opération escargot entre Forbach et Metz Expo. De grosses perturbations sont à prévoir, d'abord sur l'A320 vers Saint-Avold, puis sur l'A4 vers Metz.

Obtenir une reconnaissance

Si les forains mosellans ont répondu à l'appel, c'est pour une demande de reconnaissance, en cette année si particulière. "Beaucoup de foires sont annulées", constate Roy Huard, qui tient le manège du bateau-pirate. L'épidémie a déjà particulièrement affecté les professionnels du secteur. "On sait le mal que ça peut faire, quand on voit ce qu'on a vécu en mai dernier", poursuit Roy Huard. C'est donc pour les défendre que des représentants seront reçus à la Préfecture de la Moselle. "On a besoin de nous entendre à haut niveau", lâche Lionel Maetz, sur un stand de réalité virtuelle.

Le marché de Noël en toile de fond

Parce que la crainte se tourne maintenant vers le calendrier, et les gros événements à venir. "Maintenant, le gros de notre chiffre, ce sont les marchés de Noël", explique Roy Huard. Avec la peur là aussi de l'annulation. "Pour l'instant, c'est bon, mais c'est comme pour le reste. Tout peut changer très vite."

