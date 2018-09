Marseille, France

Une nouvelle fois, ce vendredi, les forains de la Plaine bloquent Marseille. Ils ont décidé cette fois de cibler la Foire de Marseille qui se tient au parc Chanot. "C'est un point stratégique où tout le monde peut nous voir et nous entendre. La mairie doit nous considérer un peu plus", nous disait sur France bleu Provence Paul, l'un des forains. Les 240 forains de ce marché ne pourront plus s'installer place Jean Jaurès pendant toute la durée des travaux soit deux ans et demi. La mairie leur propose de se répartir sur huit marchés de la ville jusqu'à celui de la Rose mais les forains ne veulent pas de cette solution. Ils réclament d'être reçus par Jean-Claude Gaudin et promettent des actions jusqu'au milieu de la semaine prochaine.

Le maire de Marseille en appelle au préfet de région

Dans un communiqué, Jean-Claude Gaudin demande au préfet de région "de faire respecter l'ordre républicain. Il n'est pas acceptable que quelques forains se permettent de paralyser la ville, de bloquer la circulation des Marseillais et de nuire notamment au déroulement de la Foire de Marseille alors que les référés intentés par des associations locales ont tous été rejetés par la justice".

"La discussion est la meilleure des réponses à apporter."

Sur France bleu Provence, ce vendredi matin, la sénatrice socialiste des quartiers nord, Samia Ghali, a demandé à Jean-Claude Gaudin de "convoquer tout le monde autour de la table pour trouver des solutions".