Les forains ne veulent pas s'installer dans la zone du panorama au Mans

Le Mans, France

Les premiers manèges devaient s'installer ce lundi au Mans pour la traditionnelle fête foraine de la Toussaint mais pour le moment, le site est vide, pas de grand huit, ni de stand de pêche au canard. Après de gros désaccords et de nombreuses manifestations au printemps à cause de l'abandon du site en centre-ville aux Jacobins, les forains demandent de nouveau à rencontrer le maire, Stéphane Le Foll pour avoir plusieurs garanties.

"Aujourd'hui, dans l'état des choses, il n'y aura pas de fête foraine pour le Toussaint" souligne Frédéric Mayer, "ce que l'on aimerait, c'est que monsieur Le Foll retrouve la raison, qu'il nous rencontre, qu'il nous écoute réellement et que l'on puisse trouver une solution pour avoir une fête foraine au mois d'octobre. Le premier problème, c'est que l'on est dans le cône de navigation de l'aérodrome et que les manèges de grande hauteur ne peuvent pas s'installer. L'année dernière, le propriétaire d"une grande roue de 37 mètres de haut qui était venu au Panorama a du faire demi-tour. aujourd'hui, il ne peut toujours pas rentrer sur ce site".

Pas de manège pour le moment dans la zone du Panorama au Mans © Radio France - Christelle Caillot

Faut-il s'attendre à des actions musclées ?

Au printemps dernier, les forains avaient bloqué la ville pendant plusieurs jours, ils avaient brûlé une caravane en haut du rond-point du tunnel, et plus de 200 CRS et gendarmes mobiles étaient intervenus. Alors est-ce qu'il faut de nouveau redouter des actions musclées pour la Toussaint.

La réponse de Frédéric Mayeur : "j'espère que que non, j'espère bien que non. J'espère que monsieur Le Foll va retrouver la raison et nous rencontrer. Mon métier, ce n'est pas manifestant, et encore moins casseur, je suis forain et je vis d'installer mon manège et d'en tirer les fruits. On est déjà resté un mois sans salaire en mars, on aimerait ne pas rester sans salaire au mois d'octobre".

Le vendredi 11 octobre dernier, le maire Stéphane Le Foll rappelait dans un communiqué : "j’ai réitéré mes engagements pris auprès d’eux pour que la fête foraine puisse avoir lieu dans de bonnes conditions sur le site du Panorama. Pour ce faire, des travaux ont été réalisés sur le terrain afin de faciliter les déplacements et assurer l’organisation de la fête foraine dans de bonnes conditions. La ville met également en place une navette gratuite vers le site pour un meilleur accès.

Par ailleurs, l’aviation civile, à qui nous avons transmis les informations comme l’an dernier, connait parfaitement le dossier et c’est à elle qu’incombe la décision de fermer ou non l’aérodrome. Cela n’impactera en rien la tenue de la fête foraine".