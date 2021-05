Les forains organisent une opération escargot ce mercredi matin sur l'autoroute A 10 à Orléans

Les forains organisent à partir de 8h30 ce mercredi une "opération escargot et péage gratuit" sur l'autoroute A10 au niveau d'Orléans. Ils entendent protester contre l'interdiction des fêtes foraines en France, jusqu'au 9 juin, dans le cadre des mesures anti Covid-19.

Dès 8h30 mercredi

Philippe Guérin, l'un des représentants des forains en Centre-Val de Loire, indique que le cortège des campions se donnera rendez-vous à hauteur du péage d'Orléans La Source, sur l'A 71, puis prendra la direction de Paris via l'A 10, pour une opération escargot. Les forains avaient déjà mené une opération de ce type en octobre 2020 et créé une belle pagaille sur la route autour d'Orléans.

"On est arrêtés depuis plus de six mois et on ne peut pas reprendre le 19 mai comme les autres", dénonce Philippe Guérin, qui parle aussi de "jauges impossibles" imposées dans les fêtes foraines après le 9 juin : "on est en train de perdre une deuxième saison!"

Rappelons que la fête foraine d'Orléans qui devait débuter ce vendredi 21 mai à Fleury-les-Aubrais est annulée cette année, comme en 2020.