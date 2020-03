Les forains se montrent devant la mairie du Mans... puis s'en vont

Une banderole à défaut de rendez-vous. Une vingtaine de forains ont déplié ce jeudi après-midi, devant l'entrée de l'hôtel de ville du Mans, une bâche reprenant la carte des hauteurs autorisées au Panorama et incompatibles avec leurs manèges. Une façon de dénoncer l'impasse sur l'avenir de la fête foraine au Mans.

La fête foraine de printemps représente la troisième annulation consécutive. "On sait qu'il y a les élections, indique Stanislas Leprince, porte-parole des forains, mais ça fait deux mois que nous demandons un rendez-vous, sans réponse ! On n'a pas voulu manifester mais le maire aurait bien voulu qu'on le fasse, pour sa pub... plus on manifeste, plus il ne cède pas, plus il gagne... ce qu'on veut c'est qu'il nous reçoive. Il ne peut plus nous dire d'aller au Panorama (à cause de la réglementation sur les hauteurs, NDLR) mais il ne veut pas nous dire d'aller aux Jacobins. En attendant nous sommes au pain sec."

Ça ne sert à rien de rester

La ville a annulé la fête foraine de printemps, qui se tient habituellement en mars. Le maire Stéphane Le Foll évoquait alors la nécessité d'avoir "en face un interlocuteur capable de comprendre les contraintes qui sont les nôtres et qui accepte aussi de se conformer aux règles"

Les forains ont quitté le parking des Quinconces en fin d'après-midi, sous la menace de fortes amendes. "Ça ne sert à rien de rester", a commenté Stanislas Leprince, "nous avons fait passer notre message : il faut discuter, que ce soit avec Stéphane Le Foll ou quelqu'un d'autre."