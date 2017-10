Les forces de l'ordre à la rencontre des Creusois

Chaque année, le ministère de l'Intérieur organise les "rencontres de la sécurité". Samedi, au centre commercial Leclerc de Guéret, les visiteurs ont pu faire sonner la sirène d'un véhicule de pompier ou encore se renseigner pour devenir soldat du feu, policier ou gendarme.

Pompiers, policiers et gendarmes sont allées à la rencontre du public samedi 14 octobre sur le parking du centre commercial Leclerc à Guéret. C'était l'occasion de montrer tous les métiers possibles. Les gendarmes par exemple en ont profité pour montrer qu'ils ne sont pas là seulement pour donner des amendes.

Le gendarme, c'est aussi celui qui peut rechercher des indices sur une scène de crime. C'est ce que vient de découvrir Enzo, 9 ans. "Avec un pinceau, on peut voir nos empreintes !" Le gendarme n'est pas seulement celui qui surveille sur le bord de la route, explique l'adjudant-chef Laurent Mordin. "Ce n'est pas que cela. il y a notamment tout ce qui est police judiciaire, c'est-à-dire la recherche des auteurs de crimes et de délits. Cela peut se faire par la recherches de traces et d'indices, ce qui est mon travail, détaille l'adjudant-chef Laurent Mordin. Ça montre qu'il n'y pas que le côté répressif. On en peut pas s'en passer malheureusement. Mais ce n'est pas le seul aspect du métier de gendarme."

Une voiture à 250 km/h

Le public a pu assisté aussi à une fausse interpellation.

Les spectateurs ont aussi découvert le travail des chiens de la gendarmerie pour la recherche de stupéfiants. Les curieux en ont profité pour prendre la pose au volant d'une voiture qui peut aller jusqu'à 250 km/h, l'unique modèle de ce type dans le Limousin. Seul trois gendarmes peuvent la conduire. Il en existe une soixantaine en France