Les forces de l'ordre multiplient les contrôles aux stupéfiants sur les routes des Bouches-du-Rhône

Les contrôles aux stupéfiant devraient devenir de plus en plus courants, presque autant que les contrôles d'alcoolémie dans les Bouches-du-Rhône. Tout ça grâce à un test salivaire beaucoup plus rapide.

Sur les trois derniers mois les gendarmes ont pu faire 75% de contrôles de stupéfiants en plus. 60% de résultats positifs en plus, également. Désormais plus besoin de prise de sang pour confirmer la présence des stupéfiants, le test salivaire suffit. Ce mardi les gendarmes ont d'ailleurs fait une démonstration grandeur nature au rond point de l'avenue Lieutaud à Gardanne. Une armada de gendarmes... des camions, des plots, des gyrophares et même des maîtres chiens. Déjà bien assez pour impressionner Gaëtan. Il a son permis depuis quelques mois à peine. "C'est la première fois que je me fais contrôler. Je stresse un peu. Je sais que je n'ai rien à me reprocher, mais ça fait bizarre".

En face de Gaëtan le gendarme lui tend un bâtonnet en plastique bleu. "Je vais vous demander de passer ces trois patins à l'intérieur de votre joue, sur votre salive et sur la langue, explique-t-il. On va procéder au dépistage. Il faut attendre huit minutes pour avoir le résultat."

Comme prévu, le test est négatif pour Gaëtan, contrairement à celui de cet autre jeune conducteur, qui ne comprend pas très bien pourquoi on lui retire son permis. "J'ai fumé un peu hier soir, et encore, même pas un pétard entier, j'ai juste tiré un peu dessus."

En plus du retrait de permis le jeune homme risque aussi une amende qui peut aller jusqu'à 4500 euros.