Montignac, France

Comme chaque été depuis trois ans, les forces sentinelles seront là avec leur arme à la main pour sécuriser le site de Lascaux à Montignac. Le centre international d'art pariétal accueille chaque été près de 200.000 visiteurs ce qui en fait un site sensible dans le département de la Dordogne.

Présents tous les jours

Certains touristes sont surpris de voir ces soldats traîner devant et au-dessus du bâtiment en longueur. Patrick a plutôt l'habitude de les vor chez lui à Calais : "On ne s'y attendait pas. Ils sont assez nombreux mais c'est très bien. On se sent en sécurité".

Même sentiment pour sa femme, Hélène : "Super la vigilance est maintenue ! Même si on est en Dordogne, le risque est présent partout".

Le site de Lascaux accueille chaque été 200.000 personnes. © Radio France - Willy Moreau

La réplique de la grotte de Lascaux est l'un des sites les plus touristiques en Dordogne avec quasiment 3.600 visiteurs tous les jours pendant l'été. Ces forces représentent donc un appui indispensable pour le service de sécurité du site.

D'après le lieutenant-colonel Dartencet, qui chapeaute l'opération sentinelle sur le département de la Dordogne explique que les soldats sont là pour appuyer les services de la gendarmerie et de la police : "C'est de la vigilance qui peut être active si la situation le nécessite. On l'a vu dernièrement avec les attaques des forces sentinelles".

Ces forces resteront tout l'été et tous les jours devant le site de Lascaux à Montignac avant de repartir à la fin des vacances scolaires.