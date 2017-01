Les forêts de la Sarthe se portent bien" le responsable de l'ONF Joël Linte

VIDEO : Joël Linte, le responsable de l'ONF en Sarthe nous parle du reboisement et du label d'exception pour la forêt de Bercé.

Joël Linte, le responsable de l'ONF de la Sarthe était notre invité ce vendredi. Il nous dresse un état des lieux des forêts de la Sarthe et nous parle de la demande de label d'exception pour la forêt de Bercé. En Sarthe, les forêts couvrent 24% du territoire.

Les forêts sarthoises en bonne santé

"Les forêts se portent bien dans l'ensemble, mis à part les incendies que nous avons eu en 2014 et 2015" nous dit Joël Linte, le responsable de l'ONF en Sarthe. "Elles sont en bonne santé sanitaire. Actuellement, on a généré une centaine d'hectares sur les 164 brûlés et on a encore deux années pour finir les plantations sur la zone incendiée. On met en effet plusieurs essences en fonction de la qualité du sol. On a un sol assez argileux donc on met des résineux mais on les mélange avec des feuillus. De plus, on essaye de créer des zones d'appui de manière à ce que les services de secours puissent mieux intervenir en forêt et que les zones incendiées si jamais il y en avait d'autres soient moins importantes".

Le label d'exception pour la forêt de Bercé

"Ce label consiste à identifier le caractère exceptionnel de la forêt de Bercé, et ce label va nous permettre de développer un partenariat avec les élus afin de mettre une notoriété plus importante sur la forêt de Bercé" poursuit Joël Linte. "On devrait déposer le dossier en mars et on espère avoir le label fin mars. C'est un label où les actions seront à réaliser sur cinq ans. On aura ainsi une meilleure notoriété parce qu'il faut rappeler que la forêt de Bercé est remarquable avec la plus vieille futaie de France".