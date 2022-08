Les forêts et bois de près de 300 communes interdits d'accès dimanche 7 août face aux risques d'incendies

Par Virginie Vandeville , France Bleu Bourgogne - Mis à jour le -

Avec la sécheresse et la chaleur, les risques d'incendies sont plus que présents en Côte-d'Or. En conséquence, les forêts et bois de près de 300 communes sont interdits d'accès ce dimanche 7 août du 10 heures à 20 heures.