Les fortes chaleurs en Provence relancent le débat sur le port du bermuda au travail

Il fait chaud en Provence et la tentation de mettre un bermuda pour aller au travail est grande. Ce week-end du 8 et 9 juillet, les départements du Var et des Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance jaune canicule sur la carte de Météo France. Les températures pourront atteindre des pics à 38°C par endroit... De quoi relancer le débat autour du port du short ou bermuda en entreprise ! Les Provençaux sont partagés.

Au bon vouloir de l'employeur

Si certains sont déjà partis en vacances, d'autres continuent à travailler dans des bureaux où il fait parfois des températures caniculaires. La question pour les hommes de laisser tomber le pantalon long pour le bermuda se pose alors. Mais si s'habiller comme on le souhaite est une liberté individuelle, l'employeur peut décider de la restreindre si cela se justifie.

Par exemple si le salarié est en contact avec du public et que le bermuda peut nuire à l'image de l'entreprise, comme dans une boutique de luxe, ou encore si la tenue joue un rôle de protection du corps, comme sur un chantier.

"Aujourd'hui il existe des bermudas très chics!"

Mais au delà des questions de sécurité ou d'image de marque, le bermuda est une tenue vestimentaire souvent moquée dans le monde du travail, évoquant notamment pour certains les vacances à la plage. "Ca me semble trop détendu, réagit Julien à l'heure de la sortie des bureaux d'Euroméditerranée à Marseille. En bermuda, je me sentirai comme chez moi, et je ne serai pas à l'aise !" Pour Hermine, au contraire, le bermuda au travail ne pose pas problème : "Aujourd'hui il existe des bermudas très chics, on est pas obligé de mettre un short à franges !"

Du côté des patrons, le discours est plus tranché. Florence Bezeau, directrice de l'hôtel 5 étoiles Renaissance à Aix-en-Provence, assure qu'il serait difficile pour un client de "reconnaître" et distinguer l'employé. "Il faut qu'il y ait une identification claire dès les premières minutes", poursuit la directrice. Par contre, les collaborateurs qui travaillent dans le restaurant au bord de la piscine portent un bermuda, tous le même : "On s'adapte au climat et au style du point de vente."

