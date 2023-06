Les fouilles pour retrouver les corps de soldats allemands fusillés en juin 1944 commencent à Meymac

Des fouilles supervisées par le préfet de la Corrèze et menées par l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et le VDK, l'association allemande d'entretien des tombes militaires, débutent ce mardi en Corrèze à Meymac. Elles doivent permettre de localiser précisément le site d'inhumation de 46 soldats allemands et une femme française de la Gestapo qui ont été fusillés par les FTP de Meymac en juin 44. Les révélations de l'ancien résistant Edmond Réveil en mai dernier et les indications qu'il a fournies ont permis de déterminer un périmètre de 250 m sur 50 m pour retrouver ces corps.

Ne pas passer à côté de quelque chose

Dans un premier temps et jusqu'à la fin de la semaine, le site sera sondé méthodiquement. Un travail réalisé par une entreprise allemande spécialisée équipée pour la circonstance de deux géoradars : un gros monté sur un véhicule 4X4 et un petit sur un chariot. Ce procédé permet de définir la structure d'un sol et notamment s'il a été bouleversé à une époque, Il permet ainsi de détecter des cavités profondes ou des restes humains enfouis. Mais les chances de trouver les corps ne sont pas garanties selon Arne Shrader du VDK en raison de la présence de beaucoup d'arbres mais aussi de l'ancienneté des événements. "Beaucoup de choses reposent sur les souvenirs des témoins de l'époque." C'est pourquoi les recherches déborderont de la zone identifiée pour exclure tout risque de "passer à côté de quelque chose". Selon les résultats, des recherches avec pelles et pioches seront lancées durant l'été pour exhumer les corps.

Un devoir moral envers un peuple ami

Une attente importante outre-rhin où cette affaire est largement suivie. Cette recherche des corps de soldats allemands suscite beaucoup d'émotion en Allemagne comme en témoigne la présence de nombreux médias allemands pour le lancement de ces fouilles à Meymac. C'est donc un devoir moral pour la France, en plus d'une obligation réglementaire. "C'est un devoir envers un peuple ami" précise Étienne Desplanques, le préfet de la Corrèze, qui rappelle que la France de même souhaite retrouver les corps de soldats français tués à l'étranger. Si les corps de ces soldats sont retrouvés ils seront dans un premier temps transférer à Marseille pour être analysés par des archéologues et des anthropologues. Puis confiés au VDK pour être inhumés dans un cimetière militaire en France ou restituer aux familles qui les réclameraient. Si ces fouilles ne donnent rien, les recherches sur ce site seront abandonnées.