Les fouilles pour retrouver les corps des soldats allemands ont commencé à Meymac

C'est avec une certaine solennité que le préfet de la Corrèze a acté officiellement ce mercredi le début des fouilles pour retrouver les corps des soldats allemands fusillés le 12 juin 1944 par les Francs-tireurs et partisans (FTP) de Meymac. Ce jour-là, 46 soldats et une femme française, collaboratrice semble-t-il, avaient été exécutés, comme l'a révélé le dernier survivant du groupe de résistants Edmond Réveil . Ils avaient été faits prisonniers le 8 juin lors de l'attaque de la garnison de Tulle. À la fin des années 1960, onze corps avaient déjà été exhumés. Ce sont donc 36 dépouilles qui sont recherchées aujourd'hui.

Un périmètre défini

La prospection par géoradar a permis de définir un périmètre de 45 mètres sur 10. Des points plus ou moins profonds ont été identifiés, ce qui signale que la terre a été remuée à cet endroit et que quelque chose se trouve-là. Rien ne garantit cependant qu'il s'agisse de corps. Pour en avoir le cœur net, la seule solution, c'est de creuser. C'est ce qui vient donc de commencer. Les arbres situés sur la parcelle ont été coupés et des pelleteuses sont à pied d'œuvre sous la surveillance d'archéologues spécialisés de l'Office National des Anciens Combattants, qui œuvre avec le VDK, l'organisme allemand qui organise les fouilles.

Trouver et identifier

Une fois la profondeur des premiers points atteinte, place aux truelles et aux pinceaux comme sur n'importe quel chantier archéologique. Un travail qui durera jusqu'à la fin du mois. Si des corps sont bien découverts, ils seront exhumés et envoyés, ainsi que tous les objets retrouvés sur place, dans un laboratoire de Marseille pour être analysés. Il s'agira notamment d'identifier les dépouilles. Celles-ci seront ensuite soit rapatriées dans les familles, soit enterrées dans un cimetière allemand en France. Si rien n'est découvert, sauf nouvel indice ou témoignage, les corps de ces hommes et de cette femme resteront enfouis sans doute à jamais.