Les foulards jaunes, une nouvelles association en marge des gilets jaunes créée dans le Nord Franche-Comté

Franche-Comté, France

Après plus de deux mois et demi après le début des gilets jaunes, plusieurs associations, groupes, collectifs, voient le jour dans le Nord Franche-Comté avec une volonté de structurer le mouvement. Les foulards jaunes est une nouvelle association qui a les mêmes revendications mais refuse les procédés des gilets jaunes. Dylan Plait, habitant de Grandvillars, en est le président : "J'ai créé cette association parce que j'étais gilet jaune avant et j'aimais le principe, mais je n'ai pas apprécié la tournure que le mouvement a pris. Je suis contre la casse" explique-t-il.

Violences et blocages proscrits chez les foulards jaunes

Avant de créer son association, Dylan s'est beaucoup déplacé dans tout le pays pendant les manifestations des gilets jaunes : "J'ai fait un peu toutes les régions. Je suis allé à Paris, je suis allé un peu partout et dans les grandes villes il y a beaucoup de dégradations" regrette-t-il. Chez les foulards jaunes les violences, les dégradations et les blocages sont proscrits : "Je ne veux pas faire de clan, je veux juste donner la chance à ceux qui sont pacifistes de faire changer les choses autrement qu'en se battant" ajoute-t-il.

Samedi 19 janvier 2019, les membres de l'association ont organisé une marche pacifique à Delle en hommage aux pompiers morts à Paris, suite à l'explosion de la rue de Trévise. Actuellement, une centaine de personnes fait partie du groupe Facebook "Les Foulards Jaunes Groupe Officiel". Pour le moment, l'association n'est pas déclarée en préfecture.

Les membres des foulards jaunes à Delle le 19 janvier 2019. - DR

Une autre association créée : les gilets jaunes réfléchissants du Territoire de Belfort

Jean Pierre Ferdig est gilet jaune et ancien responsable du rond-point d'Andelnans. Il a créé l'association des gilets jaunes réfléchissants du Territoire de Belfort. Selon lui les gilets jaunes ont besoin de représentants pour se faire entendre : "Les maires ne peuvent pas continuer à recevoir tous les week-ends des personnes différentes. Ce ne sont jamais les mêmes personnes qui sont reçues et en continuant comme ça, on va pas pouvoir aboutir à quelque chose." affirme-t-il.