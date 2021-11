Les Foulées de la Presse de la Manche font leur retour à Cherbourg

Annulées en 2020 à cause de la crise sanitaire, les Foulées de la Presse vont de nouveau rythmer le centre-ville de Cherbourg ce jeudi pour leur 39e édition. Sept courses sont au programme, dont la Populaire. Plus de 5.000 participants étaient déjà inscrits la veille de l'événement.

Comme un petit air de résultats du bac ce mercredi soir dans la galerie marchande du centre commercial des Eléis à Cherbourg. Des parents, des enfants, des adolescents... une effervescence autour de longues listes de noms et de numéros. "Les foulées, c'est ce qui rythme Cherbourg le 11 novembre", explique Quentin, 15 ans, de Valognes, inconditionnel de l'événement.

Des participants heureux de retrouver les Foulées de la Presse de la Manche Copier

Du monde mercredi soir pour retirer les dossards © Radio France - Pierre Coquelin

Sept courses

Les foulées des retrouvailles, après une édition 2020 annulée pour cause de covid. "On attend beaucoup de monde. Mercredi soir, on avait plus de 5.000 inscrits. Et on n'a pas fini d'enregistrer tous les participants", commente l'organisatrice Laurence Ballot, invitée de France Bleu Cotentin ce jeudi matin. En 2019, lors de la dernière édition, 7.268 participants avaient arpenté les rues de Cherbourg, un record.

J'ai connu le début. On nous regardait un peu comme des fous ! Courir avec un short dans Cherbourg au mois de novembre, ça ne se faisait pas - Michel, un mordu des Foulées

Pour cette 39e édition, sept courses (quatre sans classement, trois avec classement) sont au programme :

13h30 : La mini-pousse pour les enfants (1 km)

13h45 : Les gamins et les gamines (1,5 km)

14 heures : Les minots et les gazelles (2 km)

14h15 : La Puissance 4 (4 km)

14h45 : Les 5 km de Cherbourg (5 km)

15h15 : Les 6 km du Cotentin (6 km)

15h45 : La Populaire (7 km)

Le retrait des dossards et les inscriptions sont encore possibles ce jeudi matin au PC des Foulées, avenue Delaville, près de la ligne d'arrivée. Rappelons que le pass sanitaire est obligatoire : un sas sera installé pour vérifier si les personnes ont bien leur dossard avant de partir. Un dossard à puce qui va permettre d'éviter les couloirs à l'arrivée : les participants passeront sur un tapis qui enregistrera leur performance. Les participants pourront bénéficier d'un tour de cou. Pour les petits, pas d'oranges mais des gourdes de crème Mont-Blanc.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cherbourg sur un air Populaire

La course qui réunit d'habitude des coureurs internationaux, la course des As, n'aura pas lieu cette année. "Les managers n'ont parfois pas pu avoir les visas pour les faire venir. Et puis l'obtention du pass sanitaire est plus chère qu'en France, ce qui complique les choses. On a préféré annuler cette course plutôt qu'en faire une "au rabais"", explique Laurence Ballot.

ça dynamise la ville, c'est festif, il y a du monde : ceux qui courent bien, ceux qui courent moins bien. Il ne faut pas hésiter à venir ! - André

Le point d'orgue, c'est la Populaire, 7 km dans le centre-ville de Cherbourg. En famille, entre amis, avec les collègues du boulot. "C'est convivial, tout le monde rigole, y a des déguisements", note Quentin. D'ailleurs, un prix du meilleur déguisement sera décerné. Un carton de champagne est à gagner ! "C'est une institution : on fait un groupe avec le travail. Et puis parfois, il y a la famille qui vient encourager sur le bord de la route", sourit Anne-Sophie, qui travaille aux urgences de l'hôpital Pasteur de Cherbourg.

Notez que le centre-ville de Cherbourg sera fermé à la circulation à partir de ce jeudi midi, et doit rouvrir vers 17 heures.