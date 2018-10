Les foulées roses, c'est un rendez-vous festif, convivial, familial et pour la bonne cause. 3.300 personnes y ont participé.

Plus de 33.000 euros ont été récoltés et seront reversés à la Ligue contre le cancer. Octobre Rose, c'est un mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, la maladie la plus fréquente chez la femme.

Près de 3 300 personnes se sont mobilisées, lors de la 6e édition des Foulées Roses 53 🎀 à @Laval_la_Ville ! Plus de 33 000€ de don. Un immense bravo à toute l’équipe de bénévoles 👏 👏 !

Rendez-vous le 13 octobre 2019 pour la 7e édition. #OctobreRose2018#cancerduseinpic.twitter.com/YEBCxj6onC — Département Mayenne (@lamayenne) October 14, 2018