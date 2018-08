Saint-Berthevin, France

Véronique a sa liste entre les mains. Cette maman essaye de mettre dans son panier tout ce que les professeurs de ses filles ont demandé pour la rentrée. Ses filles, Soisic et Justine, entrent respectivement en 4ème et 1ère : "petits carreaux, grands carreaux, petits formats, grands formats, à spirale ou sans...bon on essaye de faire au mieux." Et c'est sans compter sur les cahiers qui doivent avoir une certaine couleur...Nicolas, lui aussi, a décidé de réveiller son fils et sa femme de bon matin pour aller faire les courses de rentrée, tous les trois sont pourtant en vacances : "On vient en famille avant de partir sur notre lieu de villégiature, on fait cette corvée avant, comme ça s'est fait, et puis on sait qu'il y a moins de monde en août."

Un budget moyen de 500 euros

La rentrée scolaire, cela a un coût important. Autour de 500 euros si l'on compte les fournitures scolaires, mais aussi les vêtements et les chaussures. Beaucoup de parents décident d'étaler les dépenses, puisque les cahiers et autres classeurs sont mis en juin dans les rayons et que les établissements fournissent les listes début juillet. Fabrice Lesimple est le directeur du magasin Cultura de Saint-Berthevin : "Les parents laissent bien souvent les enfants choisir l'agenda et le cartable, et eux prennent le reste, histoire de ne pas dépasser un certain budget." Et justement pour avoir une facture pas trop salée, il y a la vente spéciale "rentrée scolaire" chez Emmaüs ce samedi 11 août à La Chevalerie à Villiers-Charlemagne, c'est de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30.