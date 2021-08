Les fournitures scolaires se recyclent au pôle de valorisation des déchets de Lezoux

La rentrée c'est (déjà) la semaine prochaine ! Le jeudi 2 septembre, plus de 10 millions de jeunes élèves reprendront le chemin des cours. Dernière ligne droite pour cocher toutes les lignes de la liste de fournitures scolaires : classeurs, crayons, livres, chaque année, c'est la même chose et c'est un certain budget. Au pôle de valorisation de Lezoux, le SBA (Syndicat du Bois de l'Aumône) veut convaincre les usagers de faire une rentrée "zéro déchet" et économique, en se fournissant en produits de seconde main. Dans la boutique au cœur de la déchetterie, tout un rayon est dédié aux classeurs, trousses ou encore accessoires de sport.

La Tik-Bou se situe au cœur de la déchetterie ouverte en avril 2021 © Radio France - Camille Huppenoire

La "Tik-bou", c'est le nom de cette boutique qui propose des objets gratuits, de seconde main, sur le principe du troc : pour un objet apporté, que ce soit un cadre, un livre, une chaise... l'usager peut repartir gratuitement avec les objets qu'il a dégotés dans la boutique. Pour Ludivine, 13 ans, ce sera un pot à crayons en bois. "C'est pratique pour mettre le bric-à-brac" dit-elle en ne prenant que le pot, pas les crayons car "des comme ça, j'en ai déjà!"confie la jeune fille, très au point sur le recyclage et le non-gaspillage.

Inciter nos usagers au changement - Laurent Coudun, directeur du SBA

Si le pôle de valorisation des déchets de Lezoux a choisi de constituer un rayon de fournitures scolaires, c'est pour coller à la saison et "pour inciter nos usagers au changement" explique le directeur du SBA Laurent Coudun. "De façon à éviter de jeter et à faire bénéficier de produits réutilisables aux personnes qui en ont besoin." Le SBA n'exclut pas d'autres rayons thématiques selon les saisons, comme du matériel de ski en hiver.

Rentrée scolaire "zéro déchet" : les conseils d'une experte

Coralie Muraton, animatrice au SBA, a l'habitude d'animer des ateliers avec les enfants, notamment dans les établissements scolaires. Mais elle a aussi plein de conseils pour les parents dans la perspective de la rentrée des classes ! Objectif, dit-elle, ne pas gaspiller et ne pas se ruiner en fournitures scolaires. "Il faut _faire le tri dans ce qu'il nous reste_, inutile de racheter ce que l'enfant a besoin (...) ne pas hésiter à se tourner vers l'occasion, dans des brocantes, à la Tik-bou, sur Internet... une fois qu'on a fait ce cheminement-là, on essaie d'acheter des objets de qualité pour les outils de géométrie par exemple. Pourquoi ne pas prendre des objets métalliques plutôt ceux en plastique qui se casseront dans quelques mois. Enfin, ne pas hésiter à acheter en vrac. Cela ne revient pas plus cher, bien au contraire" conclut Coralie Muraton.