Territoire de Belfort, France

Qui l'eut cru ? La générosité se porte bien dans l'Hexagone. Huit Français sur dix disent faire un don, que ça soit à une association ou à un particulier, chaque année. C'est ce que révèle une étude Odoxa Leetchi réalisée pour France Bleu et pour la presse quotidienne régionale. Les habitants de la Bourgogne Franche-Comté ne sont pas en reste. Ils sont par exemple les deuxièmes plus gros donateurs sur le volet alimentaire. Et les cagnottes en ligne connaissent de beaux succès.

Le succès des cagnottes en ligne

Les collectes de dons en ligne ont le vent en poupe. Un Français sur cinq dit avoir effectué ce type de don. Un exemple de ce succès : la cagnotte mise en ligne l'année dernière par Charlène, qui habite Sermamagny, pour sa petite fille Adelia. Elle souffre d'une maladie rare qui l'empêche de bouger. Grâce aux mille euros collectés sur internet, la petite fille a pu être opérée en juin. Charlène ne s'attendait pas à une telle solidarité. Une solidarité qui dure dans le temps, puisque aujourd'hui encore de nombreux particuliers contactent l'association qu'elle a créée.

Le soutien est important. C'est ce qui nous pousse à continuer. On n'est pas seul dans notre combat" - Charlène, maman de la petite Adelia

Les dons d'argent en baisse pour les associations

Du côté des dons aux associations, la situation est plus complexe. Il y a d'un côté les dons "en nature", comme les dons de vêtements, d'objets, ou de nourriture, qui se portent plutôt bien. Et il y a les dons d'argent, qui eux sont en baisse chez plusieurs associations du Territoire de Belfort. C'est le cas par exemple aux Restos du cœur ou au Secours populaire. Les associations n'ont pas de chiffres précis sur ces baisses, mais elles disent avoir moins reçu cette année que l'année dernière.

"Le nombre de dons, et leur montant a baissé" - Jacques, bénévole au Secours populaire de Belfort

Plusieurs de ces grandes associations réfléchissent aujourd'hui à passer également par internet pour récolter des dons.