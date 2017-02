Les Français boudent-ils le repas à table ?

Manger à table, c'est dépassé ? En tous cas, vous êtes de plus en plus nombreux à bouder le repas traditionnel autour d'une table, le couteau à droite et la fourchette à gauche : selon un sondage YouGov pour Le Parisien, 32% des Français n'en peuvent plus de ce genre de rituel.

Le temps des repas de famille autour de la table serait-il menacé ? En tous cas, d'après un sondage YouGov pour Le Parisien - Aujourd'hui en France, 32% des Français zappent le repas à table.

Dans le Sud-Est, il y a une tendance au plateau repas devant la télévision, surtout lorsque l'on est seuls ou en couple sans enfant. "Pour l'instant, on se retrouve côte à côte sur le canapé, ça ne nous empêche pas de discuter, c'est même plus cosy" explique Cécile à côté de son conjoint Sébastien. 'Mais quand nous aurons des enfants, je pense que nous nous remettrons autour d'une table, avec des règles et des horaires, c'est important aussi."

Des repas devant la télé, commandés sur internet

Autre tendance dans nos assiettes, celle de nous faire livrer le repas à domicile. Un quart des Français commandent en ligne dont 54% des 18-24 ans. Les occasions se multiplient : devant une série ou un film ou lors d'un repas entre amis (30%). Mais aussi lorsque l'on est seuls ou à l'occasion d'un match (27%).