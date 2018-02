Les Français sont de plus en plus accros à leur smartphone, devenu un vrai "couteau suisse", indique le premier Observatoire des pratiques numériques de Bouygues Télécom, publié ce jeudi. Selon cette étude commandée par l'opérateur téléphonique et conduite par CSA Link en juillet 2017, les Français passent en moyenne 1h30 par jour sur internet via leur smartphone, une proportion qui monte à 2h30 chez les moins de 25 ans.

Les jeunes encore plus dépendants que leurs aînés

L'étude relève que les jeunes sont encore plus dépendants de leur téléphone portable que les adultes. Si un adulte sur cinq reste connecté pendant les repas en famille, la proportion monte à 41% chez les 15-25 ans. Et alors que 73% des français consultent les réseaux sociaux sur leur smartphone, chez les 15-25 ans, ils sont 94% à utiliser des applications comme Facebook, Twitter, Instagram ou encore Snapchat.

Le premier portable à 11 ans et demi

L'écrasante majorité (89%) des préados, les 12-14 ans, ont un smartphone, en général offert par les parents au moment de l’entrée au collège. L’âge moyen du premier forfait téléphonique est de 11 ans et demi. 78 % des pré-ados utilisent leur smartphone pour les réseaux sociaux, surtout pour communiquer entre eux. Facebook, YouTube et Snapchat sont les trois applications favorites des 12-14 ans. La dépendance s'installe vite, puisque deux pré-ados sur trois préfèrent être privés de sortie que de mobile.

Près d'un Français sur deux est incapable de se déconnecter

Les Français ont également de plus en plus de mal à se passer de leur smartphone : 43% ne l'éteignent jamais. Cette proportion atteint 57% chez les 15-25 ans, et 64% chez les jeunes filles. Et seulement un tiers des Français éteint son téléphone tous les soirs au coucher (34%).

Six français sur dix (62%) avouent même ne pas pouvoir rester sans smartphone toute une journée. Chez les 15-25 ans, ils sont une majorité écrasante (84%).

Plutôt se passer de sexe que de son téléphone pendant une semaine

Nous sommes devenus tellement dépendants au smartphone que nous préférons également sacrifier les plaisirs de la vie "réelle" pour garder notre téléphone à portée de main : les Français affirment préférer abandonner alcool (79%), sport (66%), café (61%) voire sexe (41%) plutôt que leur smartphone pendant une semaine.

La déconnexion, une chimère ?

Si nous sommes accro au smartphone, nous en sommes également conscients. Près d'un Français sur deux (45%) aimerait trouver des moments pour se déconnecter, et plus d'un jeune sur deux (52%) aimerait y parvenir.