Une majorité de Français veut garder l'heure d'été toute l'année, selon les résultats de la consultation citoyenne

Par Germain Arrigoni, France Bleu

La consultation citoyenne organisée par l'Assemblée nationale sur le changement d'heure a recueilli plus de deux millions de réponses, un record. Selon les résultats, plus de 80% des Français veulent y mettre fin, et une majorité veut opter pour l'heure d'été, selon un communiqué publié mercredi.