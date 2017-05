Les Français moins friands de charcuterie

Depuis janvier 2017, les Français ont semble-t-il tourné le dos à la charcuterie. D'après la Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs et transformateurs de viande (FICT), les ventes de charcuterie en grande surface ont baissé de 4%.

Les ventes de charcuterie en grande surface ont baissé de "4% depuis le début de l'année 2017", précise cette semaine Robert Volut, le président de la Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs et transformateurs de viande (FICT) sur RTL. Ce changement de comportement des consommateurs se constate aussi en Périgord.

"C'est gras... !"

A Périgueux, le long de la voie verte, François préférerait fuir quand on lui parle de charcuterie : "J'en mange très, très peu... de temps à autre du saucisson, mais c'est tout à fait exceptionnel."

Le retraité s'autorise parfois une tranche de jambon, achetée chez le charcutier, mais pour le reste, il est catégorique : "C'est gras !", rigole-t-il. "Regardez les pâtés, les grillons, le saucisson... c'est gras et c'est pas très bon pour la santé, et j'y fais attention quand même."

Changement des comportements

D'après la FICT, c'est "le 26ème mois d'affilé que la consommation a reculé", alors qu'avant,"elle avait augmenté pendant 15 ans." La faute au changement de comportement des consommateurs. "Je pense que toutes les campagnes qui sont faites, comme le plan national nutrition santé (PNNS), portent leurs fruits", explique Catherine Marsac - Barazer, diététicienne à Périgueux.

Que ce soit sur la consommation de charcuterie, de sel ou d'additifs, les consommateurs sont de plus en plus vigilants. Ils font vraiment attention à ce qu'ils mangent, voire peut-être même un peu trop : "On se tourne plus, parfois à tort, vers les produits bio maintenant."

Tout ça est en train de changer, je le vois bien avec mes patients ; on change notre comportement d'achat

— Catherine Marsac - Barazer, diététicienne

Acheter son jambon à la charcuterie

Changer son comportement d'achat c'est aussi se tourner vers les charcuteries, plus que vers les grandes surfaces."Qu'est-ce qu'il y a comme jambon là-bas... je ne saurais même pas quoi prendre !", souffle Ginette, Périgourdine de 82 ans qui achète son jambon dans une charcuterie.

"Je constate que je vends presque plus de charcuterie que de viande", sourit Philippe Larrivière, charcutier - traiteur à Périgueux. "Le fait de dire comment c'est préparé, leur faire goûter de temps en temps nos produits... j'ai l'impression qu'ils reviennent à nos pâtés, saucissons et jambons salés au sel sec et pas au nitrite !"

Dans sa charcuterie, Philippe Larrivière propose toute sorte de produits et de charcuteries. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

Que vous achetiez votre jambon en grande surface ou dans une charcuterie, sachez que les recommandations fixent la consommation maximale à 150 grammes de charcuterie par semaine, "y compris le jambon blanc", insiste la diététicienne.

►►► POUR ALLER PLUS LOIN : L'OMS classe la charcuterie et la viande rouge dans les produits cancérogènes