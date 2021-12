SONDAGE - Les Français ont moins donné que l'année dernière car ils "peuvent moins se le permettre qu’avant"

En 2021, les Français ont donné en moyenne 207 euros, soit 6 euros de moins que l’année dernière, nous apprend ce jeudi l'Observatoire national et régional des générosités réalisé par l'institut Odoxa pour Leetchi, un sondage dévoilé en exclusivité sur France Bleu. Les personnes interrogées expliquent cette baisse par le fait qu'ils "peuvent moins se le permettre qu’avant". Les deux autres raisons avancées sont les doutes sur l’utilisation faite des dons et le trop grand nombre de sollicitations.

Les Français ne sont pas forcément moins généreux pour autant, puisque 68% des personnes interrogées font des dons en nature (par exemple en donnant à la Banque alimentaire lors de sa collecte annuelle) ou sont bénévoles au sein d'une association. Nous sommes ainsi 10% à nous impliquer régulièrement et 23% de temps en temps pour des actions de bénévolats. Les moins de 35 ans sont les plus nombreux à déclarer faire des actions de bénévolat. C’est en Nouvelle-Aquitaine que les habitants font le plus de dons en nature.

Quelles sont les régions les plus généreuses ?

Selon le palmarès de la générosité par région, l’Île-de-France demeure cette année encore la région dans laquelle les habitants ont fait les dons les plus importants en 2021, avec une moyenne de 265 euros. Il est intéressant de noter qu'il s'agit aussi de la région où le niveau de vie médian est le plus élevé, selon les chiffres de l’INSEE.

La Normandie arrive cette année à la seconde place, avec 228 euros de dons en moyenne par habitant, juste devant la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur où le don moyen atteint 222 euros. Les Pays de la Loire, avec 218 euros, figurent à la quatrième place des régions les plus généreuses cette année, coiffant de 12 euros l’Auvergne Rhône-Alpes (206 euros).

Pour quelles causes les Français donnent-ils ?

La recherche médicale et la lutte contre les maladies (citée à 38%) demeure la cause préférée des Français. Elle est en tête dans toutes les régions. Elle devance la protection de l’enfance (27%) et la protection des animaux et la préservation des espèces (25%).

La recherche médicale et la lutte contre les maladies est une raison particulièrement citée par les 65 ans et plus. En revanche, les moins de 25 ans citent plus que les autres la protection des animaux et la préservation des espèces, ainsi que la protection de l’environnement (28% contre 16% en moyenne).

Par ailleurs, les Français privilégient les causes locales (43%) aux causes nationales (41%) ou internationales (14%). C’est dans les Hauts-de-France que l’on privilégie le plus le don local. Autre point marquant de cet Observatoire 2021, 64% des Français déclarent que dans les années qui viennent, ils auront plutôt tendance à privilégier les dons à des personnes en difficulté de leur entourage.