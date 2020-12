Les Français n'ont toujours pas le droit d'aller faire leurs courses en Catalogne

C'est en ce moment un sujet de conversation qui fait beaucoup débat sur les réseaux sociaux : avec le déconfinement en France, est-il possible de franchir la frontière pour aller faire ses courses en Catalogne? Chacun apporte son point de vue et beaucoup d'informations contradictoires circulent. La réponse est claire sur le papier. La Catalogne est toujours soumise à d'importantes restrictions sanitaires et les Français n'ont pas encore la possibilité d'aller faire des achats que ce soit à la Jonquera ou bien en Cerdagne du côté de Puigcerdà.

Mêmes règles que pour les Catalans

Du lundi au jeudi, les Catalans peuvent se déplacer dans toute la Catalogne (pas vers les autres communautés autonomes) et le week-end (du vendredi au dimanche), c'est plus strict , ils n'ont pas le droit de franchir les limites de leur Comarque (équivalent à une grosse communauté de commune française). La police catalane confirme à France Bleu Roussillon que les Français arrivant en Catalogne sont également concernés par ces mêmes règles. Venant d'une autre région et d'un autre pays, ils ne sont autorisés à circuler que dans des cas bien précis, comme les déplacement professionnels, les situations d'urgence ou encore les visites familiales. Faire ses courses au supermarché n'est pas considéré comme un motif recevable lorsqu'on arrive d'une autre région.

Une certaine tolérance

Les Mossos d'Esquadra (police catalane) confirment aussi que les Français qui viendraient quand même faire leurs courses en Catalogne risquent d'être verbalisés, même si pour le moment les forces de l'ordre se montrent plutôt tolérantes. Peu de Français ont été sanctionnés ces derniers jours. La police s'est contenté dans certains cas d'ordonner aux automobilistes de faire demi-tour et de revenir dans l'hexagone. Ce mardi, à l'occasion du premier jour du déconfinement en France, des centaines d'habitants des Pyrénées-Orientales et des autres départements limitrophes ont franchi la frontière pour venir faire leurs courses à la Jonquera. La quasi-totalité d'entre eux a pu faire ses achats sans être inquiété par la police. Mais rien ne dit que ce laisser-faire persistera dans les prochains jours.