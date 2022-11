"Les Français ne sont pas racistes" estime Julien Vanhé, référent à Rouen de la Maison des potes

"Un majorité de Français est favorable à la plupart des mesures que nous proposons" veut retenir Julien Vanhé, le référent à Rouen (Seine-Maritime) de l'association la Maison des potes qui vient de publié son baromètre (Harris Interactive) sur la lutte contre les discriminations en France.

Le fait de sanctionner des employeurs coupables de discrimination, de soutenir l'anonymisation des CV, de garantir la même rémunération pour un même poste sont autant de propositions largement soutenus par les sondés détaille Julien Vanhé. Pour lui c'est un signe que les Français ne sont pas racistes. Et cela même si la proposition qui vise à "permettre aux étrangers vivant sur le territoire français de voter aux élections locales et européennes" voit son soutien diminuer.

Le référent de la Maison des potes y voit l'influence de l'actualité. "Le sondage a été réalisé entre le 26 et le 28 octobre, ce qui correspond à l'affaire Lola" explique Julien Vanhé pour qui le contexte peut influer sur la manière dont les sondés répondent et se positionnent. "Une peur raciste" s'est exprimée.

Des propositions présentées à l'Assemblée nationale

Ces propositions vont en tout cas faire l'objet de débats et de discussions dans toute la France via le Tour de France de l'égalité qui est parti ce lundi de Marseille, passera par Rouen et Le Havre (Seine-Maritime) le 7 décembre avant d'arriver le 10 décembre à Paris.

Les propositions seront ensuite présentées à l'Assemblée nationale. "L'objectif est d'arriver à des résultats" plaide Julien Vanhé et donc de faire avancer ces propositions afin qu'elles se concrétisent en décisions politiques.

