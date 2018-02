Nous sommes de plus en plus nombreux à faire nos emplettes sur Internet : en 2017, le commerce en ligne a bénéficié d'une hausse de 14,3%, selon une étude de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance publiée ce mardi. Les Français ont dépensé 81,7 milliards d'euros en ligne, et ont été plus de 37 millions à acheter sur Internet.

Rien que pour les fêtes de fin d'année, la fédération constate une hausse de 17,5% entre Noël 2016 et Noël 2017. Chaque acheteur réalise, en moyenne, plus de 30 commandes par an sur Internet, pour un total de près de 2.200 euros, contre 760 il y a dix ans. Et dans six cas sur dix, ça concerne les vêtements, même si les voyages enregistrent aussi une progression.

On achète de plus en plus via son smartphone

En revanche, on achète moins cher d'un coup qu'il y a dix ans : le panier moyen est de 65,5 euros, contre 90 euros en moyenne entre 2005 et 2011. Dernière donnée qui ressort du bilan de la fédération : les ventes sur mobiles augmentent encore plus que les ventes en ligne classiques, de 38% en un an.