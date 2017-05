Les Français préfèrent toujours les chats aux chiens

Les chats sont près de 13,5 millions dans les foyers français contre 7,3 millions de chiens, selon une étude publiée mardi par un institut de sondages et commandée par un syndicat de fabricants d'aliments pour animaux de compagnie.

Le nombre de chats augmente encore en France, le nombre de chiens remonte légèrement, selon l'enquête de la Facco (Fédération des fabricants d'aliments préparés pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers) menée par l'institut TNS à l'automne 2016 et publiée ce mardi.

Les chats prennent le pouvoir

Selon ce sondage les félins sont au nombre de 13,5 millions dans les foyers, contre 7,3 millions de chiens. En dix ans, la population féline jugée moins contraignante en termes de garde a bondi. Il y avait 10 millions de chats en 2006. La population canine n'a, elle, pas cessé de décroître depuis 2000, où l'on comptait 9 millions de chiens.

Cependant, pour la première fois en 15 ans, la population canine a progressé en 2016, avec une très légère augmentation de 1,1% par rapport à 2014. Tous animaux confondus, 49,5% des foyers français possèdent aujourd'hui un animal familier, soit près d'un foyer sur deux.

L'animal de compagnie, un refuge

"Dans un contexte de crise, l'animal est de plus en plus plébiscité car il permet d'oublier ses petits problèmes quotidiens et de contrer la solitude", a estimé mardi dans un communiqué Nelly Papapanayotou, directrice chez KANTAR TNS. Les amoureux des bêtes ont aussi des petits mammifères (3,4 millions), et en particulier des lapins, à la maison. Enfin, la population de poissons est stable (32,7 millions) et les oiseaux en cage moins nombreux (5,8 millions). Cette enquête est réalisée auprès de 14.000 foyers français, tous les deux ans.