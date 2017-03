"Les français qui vivent à la campagne n'intéressent pas les candidats à la présidentielle" D.Dhumeaux, AMRF en Sarthe

VIDEO : Dominique Dhumeaux, président de l'association des maires ruraux de la Sarthe déplore le manque d'intérêt des candidats à la présidentielle pour la ruralité.

Dominique Dhumeaux, président de l'association des maires ruraux de la Sarthe, revient sur l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue à Lyon le week-end dernier et sur le manque d'intérêt des candidats à la présidentielle sur les campagnes.

Les français qui vivent à la campagne sont oubliés

"On voit bien que les 20 millions de français qui vivent à la campagne ne sont pas un sujet pour les candidats à la présidentielle" nous dit Dominique Dhumeaux, président de l'association des maires ruraux de la Sarthe en faisant allusion à ce qui s'est dit lors du débat télévisé entre cinq candidats. "Il y a une véritable déception : seule l'extrême-droite, a un peu abordé le sujet de la ruralité, ce qui prouve bien que l'on a un véritable décalage entre les élites qui souhaitent acquérir le pouvoir et la base. Et ça m'inquiète, pour l'avenir et pour les prochaines élections. Les candidats sont souvent à côté de la plaque sur les attentes des habitants".

150 propositions pour les candidats

L'assemblée générale de l'association des maires ruraux de France s'est déroulée le week-end dernier à Lyon. Les élus ont adopté 150 propositions qui vont être présentées aux candidats à la présidentielle. Pour Dominique Dhumeaux, président de l'association des maires ruraux de la Sarthe, il y a une priorité, c'est celle de la téléphonie mobile. "Il faut permettre aux zones rurales d'être en avance par rapport à la ville. On voit aujourd'hui l'arrivée de la 5G, et bien pourquoi pas se dire, la 5G on va la mettre en priorité dans les zones rurales ce qui réduirait ainsi les inégalités entre la ville et la campagne. C'est une mesure simple facile à prendre pour les élus".