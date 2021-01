Les Français se souhaitent de meilleurs vœux plus personnalisés pour 2021

Après une année 2020 marquée par les confinements, la crise sanitaire, les Français ont plus que jamais envie de se souhaiter une meilleure année. En ce mois de janvier 2021, les "bonne année, et bonne santé" n'ont jamais été aussi sincères.

Pas de panique, vous avez jusqu'au 31 janvier pour les souhaiter : les meilleurs vœux 2021. Il faut se l'avouer, en général, on se souhaite la santé, le bonheur, l'argent et les amours sans trop y penser vraiment. Mais après une année 2020 rythmée par les confinements et la crise sanitaire, près de 6 Français sur 10 ont plus que jamais envie de personnaliser leurs souhaits pour leurs proches d'après un sondage Opinion way pour le fabriquant PopCarte. Les Français souhaitent leurs vœux d'abord à leurs amis, puis leur famille et en dernier, leur belle-famille. Souhaiter la nouvelle année, ça permet aussi de renouer des liens, avec ceux que l'on a perdu de vue, et ceux que l'on a pas pu retrouver à cause des restrictions sanitaires.

On troque les SMS pour des messages plus longs

Vous avez sans doute reçu un ou plusieurs SMS de bonne année à minuit le 1er janvier (voir même le 31 au soir, pour les expéditeurs angoissés d'une saturation réseau). Mais le nombre de textos échangés baisse depuis cinq ans, de 5 à 10% chaque année selon les opérateurs. En 2018, 200 millions de vœux se sont transmis par texto, et après un petit gain d'intérêt pour les MMS qui permettent de joindre une photo, ce sont les applications de messageries instantanées qui tirent leur épingle du jeu. Si les mails aussi continuent d'être échangés, ils ne font plaisir qu'à une minorité de Français (moins de 3 sur 10).

Le boom des cartes de voeux

Six Français sur dix a déjà envoyé ses cartes de vœux. Des cartes qui ont la cote dixit Olivier Draeger, président de l'union professionnelle de la carte postale : "Les cartes de vœux, ce sont 20 millions de plis envoyés chaque année avec même une augmentation de 10% des ventes en décembre par rapport à 2019." Et si la carte de vœux plaît tant, c'est parce qu'elle permet de remettre du concret, du matériel dans nos affects, après avoir enchaîné les discussions en visio. "C'est la surprise à l'ouverture de l'enveloppe, lorsque l'on découvre la carte."

C'est quelque chose que l'on peut garder, là où un SMS va progressivement disparaître. - Olivier Draeger