Les Français sont de retour à La Jonquera

Les Français profitent de leur premier week-end de déconfinement sans aucune limitation de déplacement. L'occasion pour certains de retourner à La Jonquera, (Catalogne), pour faire du shopping. Surtout que théoriquement, pour les frontaliers de moins de 30 kilomètres, pas besoin de faire de test PCR. Coté catalan, il n'y a presque plus de restrictions non plus.

Sur le parking du centre commercial, beaucoup de plaques françaises, du Gard, de l'Hérault, et même de Bretagne : "Je suis venue voir ma fille à Perpignan. Du coup, on s'est dit que faire un petit tour en Espagne, ce serait sympa."

Il y a aussi évidemment des frontaliers, comme Dalia et son fils. Ils sont de retour après des semaines de confinement, alors forcément le coffre est plein : "On est venue faire les magasins de vêtements. On a respecté scrupuleusement les 10 kilomètres, alors maintenant qu'on peut on le fait", confie Dalia, sourire aux lèvres.

Retourner au restaurant en avant-première

Pour certains, c'est la première sortie à plus de 10 km, comme Coralie et Vincent, qui viennent du Gard. Ils ont laissé les enfants aux grands-parents pour profiter, et même s'offrir un déjeuner au restaurant, les établissements ont rouvert côté catalan. "Je ne me rappelle même pas quand c'était le dernier", reconnaît Coralie. Un plaisir qui avait bien manqué au couple : "On va être content de se faire servir", rigolent-ils.

Une bonne nouvelle pour Joseph, gérant du restaurant La Tagliatella. Depuis ce matin, il voit revenir les Français, qui représentent 80 % de sa clientèle en temps normal. En quelques heures, il a installé "entre 30 et 50" Français à ses tables. "Je suis très content, et les Français aussi, ils sont très très contents". Forcément, ils profitent des restaurants en avant-première, en attendant la réouverture des terrasses françaises le 19 mai.