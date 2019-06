Les Français sont radins et ils l'assument

Le Pôle "Département Opinion et Stratégie d’Entreprise" de l’Ifop publie mercredi une grande enquête sur le comportement des Français et la radinerie pour le site radins.com. A l’instar d’une personne avare, qui veut consommer le moins possible, le radin moderne, lui, est friand d’échanges et de bons plans pour consommer mieux.

78% des Français traquent la « bonne affaire »

Les radins forment une communauté de nouveaux consommateurs. 78% des français reconnaissent passer du temps à chercher les "bonnes affaires" sur internet afin de réaliser des économies et dépenser plus malin. Un phénomène plus accentué chez les jeunes de -25 ans qui sont 83% à traquer sans cesse la bonne affaire !

81% des Français cherchent également de bonnes astuces pour voyager moins cher, et autant attendent les soldes pour faire des achats personnels ou faire des cadeaux. 78% recherchent des activités gratuites ou à tarif réduit (musées, expo, cinéma…)

De Radin économe à Radin assumé

Un Français sur deux (51%) a déjà fait l’objet d’une remarque suggérant qu’il était très près de ses sous, pour ne pas dire radin. Pour autant, 70% des personnes concernées assument tout à fait ce penchant. Chez les personnes se considérant comme très économes 71% disent avoir eu droit à une remarque sur leur train de vie, mais ils l’assument très bien à 90% !

Les attitudes radines appréciées chez le conjoint :

le fait de rechercher des bonnes affaires sur internet (81%),

attendre les promotions ou les soldes pour faire le gros des achats (75%),

collectionner les tickets/bons de réduction pour ses achats en magasin (64%).

Les attitudes radines qui exaspèrent :

S’arranger pour ne pas être présent au moment de payer l’addition pour un repas ou une tournée dans un bar (85%), dont 55% d’entre eux considèrent que ce comportement peut rendre ces amis radins infréquentables

pour un repas ou une tournée dans un bar (85%), dont 55% d’entre eux considèrent que ce comportement peut rendre ces amis radins infréquentables Le fait de demander toujours une cigarette aux autres en prétendant qu’on n’en a pas sur soi (77%)

en prétendant qu’on n’en a pas sur soi (77%) Pour 75% des Français, le fait d’oublier ses moyens de paiement au moment de régler une dépense commune

Ou encore ne pas laisser de pourboire au serveur (38%). Les Femmes sont d’ailleurs celles qui apprécient le moins que leur partenaire ne laisse pas un pourboire au serveur (33% vs 42% pour les Hommes).

Premier rendez-vous galant avec un radin

La galanterie semble s’estomper puisque 47% des jeunes de -25 ans ne prennent pas la note en charge lors du premier rencard. Mais elle subsiste tout de même dans les communes rurales plutôt qu’en région Parisienne (41% vs 26%). 33% des Français ne prennent pas en charge la note dès le premier rencard, les Femmes moins que les hommes (26% vs 39%).

L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 2 013 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré du 31 mai au 3 juin 2019.