"Les Français sont tous en dette de sommeil", explique le docteur Marie Netchitailo du CHU de Rouen

Ce vendredi, c'était la journée nationale du sommeil, la 23ème édition, organisée par l'INSV, Institut National du Sommeil et de la Vigilance. Au CHU de Rouen, il existe un centre du sommeil, des tests peuvent être réalisés quotidiennement sur une dizaine de patients, en journée ou la nuit sur des patients endormis, pour définir d'où viennent leurs troubles du sommeil.

ⓘ Publicité

10% des Français souffrent d'insomnie, mais quasiment tous les Français ont des troubles du sommeil, se réveillent régulièrement fatigués. La faute parfois à de très mauvaises habitudes explique le docteur Marie Netchitailo, praticien dans le service de neurophysiologie du CHU de Rouen. 1700 patients passent chaque année dans son service.

loading

"Les Français dorment en moyenne moins de 7 heures par nuit, depuis quelques années, on est passé en dessous de la barre des 7 heures. C'est clairement pas assez. C'est d'autant plus vrai chez les populations les plus jeunes, les adolescents, les jeunes adultes. Et oui, globalement, on est tous en dette de sommeil. On l'explique par le travail, parfois des gens qui travaillent assez loin de leur domicile, qui doivent se lever plus tôt pour aller travailler. Un coucher beaucoup plus tardif aussi par les écrans, les jeux vidéo, notamment chez les jeunes, les réseaux sociaux... Et donc, effectivement, les Français ne dorment pas assez, à se coucher plus tard que ce que l'on devrait, se réveiller tôt pour aller travailler ou pour aller en cours ou à l'école. Et donc, ce qui fait que clairement tout le monde est en dette de sommeil".

Au CHU de Rouen, deux services prennent en charge les troubles du sommeil, le service de pneumologie pour traiter l'Apnée du sommeil, et le service de neurophysiologie qui soigne par exemple les insomnies. 1700 patients passent chaque année dans ce service.

loading

"Il y a parfois des problèmes d'hygiène de sommeil et d'éducation, mais une insomnie peut être liée à beaucoup d'autres pathologies, qu'elles soient rhumatologiques par exemple. Tous les patients qui ont des rhumatismes ou des pathologies inflammatoires peuvent avoir des troubles du sommeil. Toutes les pathologies psychiatriques aussi sont source de troubles du sommeil. Ça peut être des pathologies neurologiques de type narcolepsie. Aussi des problèmes d'hygiène de sommeil, par exemple les patients qui ont des horaires décalés dans leur travail sont beaucoup plus à risque d'avoir des troubles du sommeil. Tout dépend évidemment de la pathologie et de la cause à cette pathologie, on peut avoir recours à des traitements médicamenteux. Et parfois les deux associées, des techniques non médicamenteuses, ce qu'on appelle des thérapies cognitivocomportementales qui sont souvent faites par des psychologues. Et / ou des techniques de relaxation type hypnose, sophrologie, méditation, acupuncture...

Parfois, il s'agit d'une mauvaise hygiène de sommeil, alors quelles sont les bonnes pratiques ?

loading

D'une part, il faut essayer d'avoir des rythmes les plus réguliers possibles, essayer d'aller se coucher à peu près toujours aux mêmes heures et de se réveiller toujours à peu près aux mêmes heurse. Y compris le week-end, il faut éviter qu'il y ait une trop grande différence entre la semaine et le week-end, même si on sait tous qu'on a tendance à récupérer le week-end et à se réveiller plus tard le week-end. Il faut éviter d'avoir une activité physique intense tard le soir. Il faut se ménager une activité de détente avant d'aller dormir. Se couper des écrans au moins une à deux heures avant d'aller dormir. Donc pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordinateur dans la chambre, la télévision pas dans la chambre. Il faut manger, bien sûr, c'est important. Il faut pas rater le repas du soir sous risque de se réveiller la nuit parce qu'on a faim. Mais il faut effectivement que le repas soit pas trop copieux, pas trop gras, parce que ça pourrait perturber l'endormissement et la qualité du sommeil.

Le manque de sommeil peut engendrer, au delà de la fatigue, dès problèmes de concentration à l'école et au travail, mais aussi de l'obésité, des pathologies cardio vasculaires, et augmente le risque de cancer.

Plus de 60% des adultes ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil, environ 30% ont besoin de 6 heures, et 6% des adultes ont besoin de 9 à 10 heures de sommeil chaque nuit.