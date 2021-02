Les Français partent moins que l'année dernière pour ces vacances d'hiver

C'est le début des vacances pour la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) ce week-end. Mais d'après un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro, seuls 10% des Français vont partir. C'est 10 points de moins que l'année dernière.

C'est à cause des risques de l'épidémie mais aussi aux mesures sanitaires, comme la fermeture des remontée mécaniques. Le sondage indique que 89% des Français vont passer leurs vacances de février dans l'Hexagone, c'est 16 points de plus qu'il y a un an. Pour aller skier en Suisse ou en Espagne ce sera compliqué, puisqu'il faut un test PCR négatif pour revenir.

Les Français déclarent qu'ils ne partiront pas, mais ils se décident surtout à la dernière minute. Solange Escure, la directrice générale de Gîtes de France, indique que la majorité des locations se sont faites de la veille pour le lendemain ou pour le jour même. Un comportement lié aux incertitudes sur les restrictions sanitaires.

Enfin autre conséquence de la pandémie : les deux tiers des parents (65%) assurent qu'ils vont éviter d'envoyer leurs enfants chez les grands-parents.