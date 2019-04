Les Franciliens champions des excités du volant

Alors que Bison Futé prévoit du monde sur les routes en ce week-end de Pâques (vendredi orange au niveau national et rouge en île-de-France) la fondation Vinci Autoroute publie son baromètre de la conduite responsable 2019. Parisiens et Marseillais restent les rois du klaxon et de l'injure.

A l'occasion du weekend de Pâques, la Fondation VINCI Autoroutes publie les résultats de l’édition 2019 du son Baromètre européen de la conduite responsable. Réalisée par IPSOS auprès de 12 418 personnes dans 11 pays européens, cette vaste enquête dresse un état des lieux des comportements et représentations des Européens au volant. Elle permet de suivre l’évolution des conduites à risque et les bonnes pratiques pour contribuer à mieux orienter les messages de prévention dans chaque pays.

C’est de pire en pire

Toutes les incivilités sont en hausse en France note le Parisien/Aujourd'hui en France : près de sept conducteurs sur dix hurlent sur les autos, motos ou scooters qui les énervent. C’est plus que l’année précédente et beaucoup plus que la moyenne européenne (56 %). Près de six Français sur dix klaxonnent de façon intempestive, c’est six points de plus en un an. Près d’un tiers doublent par la droite sur l’autoroute, soit quatre points de plus qu’en 2017.

Parisiens et Marseillais champions de l’injure

Les Parisiens et Marseillais sont indétrônables. Ils restent les champions de l’injure. Mais les Parisiens l’emportent. Les Franciliens sont en effet 74 % à crier des noms d’oiseaux, fenêtres baissées ou pas, suivis immédiatement après par les habitants de Paca (71 %). À l’autre bout du classement, les Nantais comme les Strasbourgeois sont les plus relax. Ils ne sont que 64 % à hurler contre leurs voisins de route.

Les habitants de région parisienne sont aussi les plus nombreux à avouer klaxonner de manière intempestive. Et, cette fois, de loin ! Ils sont sept sur dix contre moins d’un sur deux en Bretagne.

Un lien avec le nombre de morts

"On dit que c’est culturel, que nous sommes latins. Mais il ne suffit pas de balayer ces moments d’énervement d’un revers de main, car ce climat de plus en plus tendu est préoccupant", selon la déléguée générale de la Fondation Vinci autoroute, Bernadette Moreau interrogé par le Parisien/Aujourd'hui en France. "C’est flagrant, si l’on étudie la carte européenne des incivilités, manifestations agressives et nombre de tués sur les routes sont très clairement liés », pointe-t-elle. Ainsi, la Hollande, pays le plus civil, compte 31 décès sur la route par million d’habitants, contre 40 en France.