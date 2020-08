Les Franciliens expatriés au Royaume-Uni se pressent gare du Nord

Le Royaume-Uni a mis en place une mesure de quatorzaine obligatoire pour les voyageurs rentrant dans le pays depuis la France. Ce vendredi, de nombreux Britanniques et Français expatriés se sont rués sur les train Eurostar à destination de Londres, au départ de la gare du Nord.

Si vous comptez vous rendre au Royaume-Uni, vous devrez vous confiner pendant 14 jours désormais ! Cette mesure édictée par le gouvernement de Boris Johnson est valable depuis ce matin. Elle a été annoncée jeudi soir. Une mise en place très rapide, trop rapide pour de nombreux Britanniques ou des Français expatriés venus passer leur vacances en France. Les billets d'Eurostar, le train qui passe sous la Manche, se sont arrachés à des prix faramineux. Lamia partage sa vie entre Paris, où elle a sa famille, et Londres n'en revient toujours pas. "Les billets étaient hors de pris, renchérit la quadragénaire. 200 pounds par personne, soit environ 300 euros !"

La mère de famille a donc repoussé son départ, en attendant que la mesure soit levée... et surtout que les prix baissent. "Je croise les doigts pour que ce soit levé rapidement. Sinon je trouverai une solution pour rentrer !" Mathieu, lui, est installé à Londres depuis tout petit mais a grandi à Paris. Il comptait faire les vendanges en France avec des amis mais les mauvais souvenirs du confinement sont remontés à la surface avec les annonces du gouvernement britannique : "je me suis dis que je serais mieux à Londres, avec la possibilité de sortir !" Ses parents restent encore ici quelques jours avec son petit frère et devront donc respecter les 14 jours d'isolement en rentrant à Londres. "Mais mes parents peuvent télétravailler. Mon petit frère ratera quelques jours d'écoles mais... je ne suis pas sur que ce soit négatif de son point de vue !"