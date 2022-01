Les Franciliens pas toujours bien informés sur les nouveautés concernant le pass sanitaire le 15 janvier

Dès ce samedi 15 janvier, les règles en vigueur concernant le pass sanitaire changent. Si votre dernier rappel de vaccin anti covid a plus de 7 mois, alors votre pass sanitaire sera désactivé. Si votre dernière dose date d'avant le 15 juin, et que vous n'avez pas fait votre rappel, alors votre pass sanitaire n'est plus valable.

La seule exception, c'est si vous avez été contaminé entretemps par le coronavirus, et que vous êtes guéris. Dans ce cas, votre pass sanitaire reste valable 6 mois à partir du jour de votre infection. Par exemple, si vous êtes tombé malade le 14 décembre, vous avez jusqu'au 14 juin pour faire votre rappel, et votre pass n'est pas désactivé.

Ces règles en constante évolution ne sont pas toujours simple à suivre et désarçonnent certains habitants d'Île-de-France. "Je n'étais absolument pas au courant du changement, j'ai un peu de mal à suivre avec toutes ces dates, cela change tout le temps", commence Chloé.

Des changement parfois assez flous

Rayan, lui, se demande si son pass sanitaire sera encore valable après le 15 janvier. "Je n'étais pas au courant que le pass sanitaire changeait. J'en suis à une dose de vaccin, car j'ai contracté le coronavirus en mai 2021. Ma dernière dose remonte au mois d'octobre", explique ce jeune parisien. Rayan a donc encore quelques semaines devant lui avant de devoir faire sa dose de rappel, faute de quoi son pass sanitaire sera désactivé.

Caroline elle a moins de temps, sa dernière dose remonte au 29 juin. "Il me reste donc deux semaines, je suis assez surprise, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour moi", commence la jeune femme qui ignorait le changement prévu dans les modalités du pass sanitaire.